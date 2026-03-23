季節が変わるたびに趣向を凝らした新作が並ぶ【ミスタードーナツ】に、春を感じるドーナツが登場しました。可愛らしい桜モチーフで、ショーケースもピンク色が増えて華やかな雰囲気に！ 今回は、お花見のおともや手土産にもぴったりな「新作ドーナツ」をご紹介します。 ビジュアルも味わいも◎ 1個で二度美味しいドーナツ ホワイトチョココーティングと、いちご顆