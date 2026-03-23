ご実家に住む親御さんが小さな子猫を拾ったという投稿者さま。その半年後、痩せていた小さな子猫はすくすく成長し、別猫のようなお餅体型に！この投稿は記事執筆時点で150万回以上も表示され、「最高にかわいいじゃん！」「飼い主さんの愛情が溢れる育ち方」「きみ、ドラゴンボールに出てなかった？」といった声が寄せられました！ 【写真：拾われたときは『とても小さかった子猫』→すくすくと成長して…半年後の『可愛す