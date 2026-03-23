Vポイント×SMBC レディス最終日国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス最終日が22日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われ、2位で出た笠りつ子（PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回って通算3アンダーとし、約5年ぶりのツアー7勝目を飾った。この日は、昨年の年間1位で23歳の佐久間朱莉（大東建託）、年間2位で22歳の神谷そら（郵船ロジスティクス）との最終組だったが、「自分のことだけ」に集中しての