神戸のまちの大きな魅力であり、市民が愛する「坂」。神戸市が昨夏、任命した「坂アンバサダー」5組がそれぞれの活動について報告するイベント「SAKABA〜坂場〜FINAL」がこのほど同市内で開かれた。アンバサダーらは、集まった約70人の聴衆を前に、半年間の活動を振り返り、あらためて坂への熱い思いを語った。市街地の大部分が山と海に挟まれた地形の神戸には、多彩な坂がある。近年のアンケートで神戸市民の多くが坂を誇りに