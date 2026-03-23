父に映画監督のフランシス・コッポラ氏を持つソフィア・コッポラ監督が、シンガー・ソングライターのブリトニー・スピアーズの映画を製作してみたいという。ブリトニーの回顧録「The Woman In Me」や過去のインタビューなどを見たことで、その人生にとても興味が湧いたという。 【写真】お騒がせも多い大物女性アーティスト巨匠の娘が熱視線 丸刈り時代のブリトニーが傘