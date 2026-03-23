タレントでフリーアナウンサーの谷尻萌(27)が22日、自身のインスタグラムを更新。両肩を出した春らしい「白ニットミニスカワンピ」姿を披露した。 【写真】背中部分も超可愛い♡春らしい丈のワンピで振り返り美人ポーズ 「お友達と遊びに行ってきた～」という谷尻は髪をポニーテールにし、シュシュもワンピに合わせた白。黒のニーハイブーツとレースが可愛い白