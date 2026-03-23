写真家で映画監督の蜷川実花氏が、23日までに自身のインスタグラムを更新。レジェンド漫画家夫妻との3ショット写真を公開した。 【写真】レジェンド漫画家夫妻とまさかの3ショ！ 自身が手がけたイマーシブシアター（体験型演劇作品）「花宵の大茶会」が、京都市の北野天満宮で上演中の蜷川氏は「観に来てくださったゲストの皆様にも好評でとても嬉しい！今回なんとなんと武内直子さんと冨樫義博さんご夫婦で体験