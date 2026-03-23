前田快のロングスローに衝撃アビスパ福岡は3月21日、明治安田J1百年構想リーグの第8節でガンバ大阪と対戦し、2-2からPK戦の末勝利した。この試合で初先発となった特別指定のMF前田快が衝撃のロングスローを連発し、「とんでもない武器」「ライナーやばすぎ」など注目を集めている。今年の4月で神奈川大学の4年生を迎える前田。在学中ながら、内定先の福岡の活動にも参加し、2月8日には開幕節のファジアーノ岡山戦でプロ初ゴー