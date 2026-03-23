今日23日(月)の関東は、昼頃にかけて沿岸部を中心に雨が降るでしょう。25日(水)から26日(木)も雨が降りやすく、桜の開花を促す雨になりそうです。雨でも気温は高めで、晴れる日の日中は薄着でお花見が楽しめるでしょう。沿岸部は昼頃にかけて雨今朝(23日)の関東地方は、南の海上を進む低気圧の影響で、沿岸部を中心に雨が降っています。次第に雨の範囲は狭くなりますが、千葉県では昼過ぎまで雨雲のかかる所があるでしょう。雨上が