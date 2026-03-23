三戸舜介が今季の公式戦8ゴール目を決めたオランダ1部スパルタ・ロッテルダムは、現地時間3月21日に行われたエールディビジ第28節のフォレンダム戦に2-0で勝利した。スパルタのMF三戸舜介がスタメン出場し、先制点を決めた。スパルタは前半14分、GKからのロングフィードが左サイドにつながると、ゴール前に入り込んできた三戸へラストパスが通る。相手にプレッシャーを掛けられた三戸だが、何とかゴールに流し込んでの先制点に