訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。オーストラリアから来た男性は、今や日本人が当たり前に感じているレストランの“システム”に感銘を受けたようだ。ひとりで道頓堀川を眺めてたたずんでいたのは、西オーストラリア州最大の都市・パースからやって来たジョシュさん。「彼女がドラッグストアで買い物中なんだ」と暇をつぶしていたとのこ