土佐のダートグレード競走、第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３は２４日、高知競馬場の１４００メートルで行われる。選考競走の黒潮スプリンターズＣを制したウインザナドゥ（牡８歳、高知・打越勇厩舎）は、１９９８年の初代覇者のリバーセキトバ以来、２８年ぶりの地元馬による勝利を目指す。選考競走を制したウインザナドゥが、春の大一番で巻き返しを図る。黒潮スプリンターズＣではゴール前で力強く伸びて差し切り、３連勝で待望の