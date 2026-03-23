俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）が23日に最終回を迎える。このほどクランクアップを迎えた撮影現場から宮世琉弥の撮了の様子が解禁された。【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット鈴木颯良（すずき・そうら）として初の看護師役を演じた宮世は、オペシーンでクランクアップ。最後のシーンまで共に撮影