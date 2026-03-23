きょう23日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）は、「舞台俳優チーム」VS「アイドルチーム」VS「事務所イチオシ芸人チーム」の三つどもえバトルを届ける。【番組カット】川島如恵留＆本高克樹も参戦！アイドルチーム「舞台俳優チーム」は、原田泰造（ネプチューン）に加え、4月から上演予定の舞台『汗が目に入っただけ』から鈴木保奈美、足立梨花、小越勇輝、田中要次という豪華俳優陣が参戦。舞台仕込