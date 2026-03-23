俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）は23日に第12話（最終回）を迎える。それに先立って松下のコメントが到着した。【番組カット】虐待疑惑？娘・希美を見つめる紗春本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりば