俳優の風間俊介（42）が23日、月曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって同番組を卒業することへの気持ちを明かした。風間は同番組に約7年半にわたってレギュラー出演。この日は過去2回のロケ経験がある米フロリダの「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を「三代目 J SOUL BROTHERS」山下健二郎とともに訪れたVTRを放送した。近未来と世界の文化をテーマに