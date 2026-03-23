俳優の柳楽優弥が主演を務め、SixTONESの松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』が、4月2日から配信される。このほど、柳楽、松村らが出演する予告映像が到着した。【場面写真】バディらしくない？柳楽優弥＆松村北斗本作は、人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画が原作。実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとにイソ弁（居候弁護士の略）と