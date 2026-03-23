大好きなお兄ちゃんに遊んでほしいのに…ゲームに夢中で構ってもらえないラブラドールレトリバーさん。完全に拗ねてしまうのかと思ったら…想定外だったまさかの結末が話題になっているのです。 たくさんの優しさや愛情に溢れたその光景は、記事執筆時点で32万回を超えて表示され、1.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：男の子に構ってもらえず拗ねる大型犬に、赤ちゃんが気付いてくれて…