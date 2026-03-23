ハウスウェルネスフーズの代表取締役社長に4月1日付で松田良仁同社取締役バリューチェーン戦略部長が昇格する。倉田千裕代表取締役社長は同日付でハウス食品グループ本社国際事業本部長に就く。松田氏は徳島県出身。1998年3月に大阪大学大学院工学研究科を卒業し、同年4月にハウス食品に入社。12年4月ハウス食品開発三部2グループ長、13年4月ハウスウェルネスフーズ開発二部第二グループマネージャー、17年4月経営企画部第一グ