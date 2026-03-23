煮詰まっていた問題が一気に解決するなどラッキーな週。美活も好調。理想のボディを手にできそう。仕事は周囲の意見に従い過ぎると望む結果を出せないかも。最後は自分の直感を信じ動きましょう。恋愛は意外な場所に出会いがあるかも。カップルは金銭面での喧嘩に注意。