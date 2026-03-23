穏やかに過ごせる週。金運も◎。お金に纏わる嬉しい出来事が多方面から舞い込みそう。反面浪費癖が強まる恐れも。高価な買い物は慎重に考え購入を。仕事は副業や転職にツキあり。恋愛はグループ交際や人が集まる場所が狙い目。おしゃれをして外に繰り出しましょう。