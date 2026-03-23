引越しなど思いつきで環境を変えると後悔しそう。仕事も新たなチャレンジプランがある人は動かない方が今週は正解。金運はサプライズの星回り。リュスクなショッピングも○。恋愛はトレンドなスポットに出会いがあります。カップルも話題のデートコースに足を運ぶと吉。