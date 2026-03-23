体調を崩しがちな週。今まで元気だった人も油断せず健康管理に励みましょう。仕事も順調に進んでいたことの流れが変わりそう。視野を広げるなど目線を変えるスタンスが好転策に。金運は前半に引き締めモードでいると週末安定します。恋愛は相手を束縛する言動はタブー。