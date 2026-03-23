意地を張って損しがちな週。運気的にはいいので柔軟な精神で過ごしましょう。アウトドア系のレジャーもパワーチャージに。仕事は忙しいほど充実する暗示があります。営業系の職種もツキあり。恋愛は初対面なのに妙に話が弾む人が出現しそう。相手が牡羊座なら運命の人かも。