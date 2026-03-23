計画性をモットーに動くと願いが叶う週。また金運は長期スパンで貯蓄をスタートさせると吉。仕事はイレギュラーな案件に手を出すと後悔しそう。自分の役割をかっちりこなして。恋愛は優柔不断なタイプに振り回されそう。忙しさを理由に会えない人は早めに縁を切って。