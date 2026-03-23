プチサプライズが舞い込む週。仕事は意外な所からチャンスが舞い込んできそう。キャリア外のコミュニティにも参加してみては？美容は何気に始めたエクササイズで成功する暗示が。恋愛は仕事ができるタイプが本命。楽しい相手でも自由人的なタイプは避けたほうがよさそう。