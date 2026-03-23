イメチェンや部屋の模様替えなどプチ変化が幸運を招く週。また仕事は新たなスキル取得が開運に。美容や健康系の資格が特に狙い目。金運は管理をきちんとこなすことが財運アップに繋がります。恋愛は知人の紹介にツキあり。反対にアプリなどアウェイな出会いは危険かも。