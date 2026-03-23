漸くテンションがアップする週。仕事は放置してきたことに向き合う星回り。また、何事も丁寧なスタンスでこなすことが成功の秘訣に。金運はマメな情報蒐集にツキあり。プチ投資も○。恋愛はワンパターンは時間の無駄。多方面なスポットに出会いを求めに繰り出しましょう。