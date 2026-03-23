忙しいだけで充実感を味わえない週。仕事はやりたいことを見失う気配が。決断事は時期を伸ばすか信頼できる人に助言を貰うと吉。また、美容は食事制限よりトレーニング系で成功します。恋愛は低め。好きな相手との距離も離れがち。優雅に出会いのチャンスを待ちましょう。