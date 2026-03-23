身辺が落ち着かない週。約束をうっかり忘れ信用をなくす恐れも。常に余裕ある行動を心がけて。仕事はマニアックな資格取得にツキあり。金運はプチピンチ。本当に今必要なものだけ買いましょう。恋愛はクールなオーラがモテる秘訣に。また人のキューピット役を担うと○。