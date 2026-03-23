パワー全開で行動できる週。何事も忙しいほど充実できそう。半面仕事は、好きなことだけ張り切り周囲に迷惑をかける恐れが。バランス感覚を大切に。金運は交際費や美活への投資にツキあり。恋愛は肉食系の星回り。アバンチュールを楽しみ過ぎると後で痛い目に遭うかも。