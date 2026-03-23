ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会が15日に閉幕。日本のメダル数は４個（銀３、銅１）だった。金メダルなしは、2002年のソルトレーク大会以来。日本代表選手団の大日方邦子団長は「日本の選手も準備してきたが、海外の選手が一枚上手だった」と総括した。国内にも難コースの練習環境をパラアルペンスキーは、前回大会で金３を含む４個のメダルを獲得している女子座位の村岡桃佳が大ケガをした後の復帰戦ながら銀２