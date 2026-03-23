春になると、なぜか不調が増える。イライラ、不眠、頭痛、重い生理痛…でも病院に行くほどでもない――。そんな“グレーゾーン不調”をやり過ごしていませんか。じつはそれ、“瘀血（おけつ）”という血流の滞りが関係しているかもしれません。東洋医学では、春に増える不調の背景に、この「めぐりの悪さ」があると考えます。今回は、東洋医学をベースにしたセルフケア「自力整体」の指導者・矢上真理恵さんに、めぐりを促す