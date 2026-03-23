政府は過去最大規模の予算を投じ、「異次元の少子化政策」を打ち出した。だが出生数は減少を続け、未婚化にも歯止めはかかっていない。なぜ巨額の公費を投じても、流れは変わらないのか。※本稿は、学習院大学教授の鈴木 亘『入門 社会保障の経済学』（新世社）の一部を抜粋・編集したものです。子育て支援に終始する「異次元の少子化対策」政府は「異次元の少子化対策」と銘打つ大型の少子化対策パッケージを実施しており、2023