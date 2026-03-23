◆センバツ第５日▽１回戦東北―帝京長岡（２３日・甲子園）昨秋の北信越大会を制し、春夏通じて初出場となる帝京長岡（新潟）は、初戦で東北（宮城）と激突する。チームを率いる元日本ハムの芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園２回戦で東北を相手にノーヒットノーランを達成するなど、計３度甲子園に出場。甲子園初采配の相手は、自身の野球人生において飛躍のきっかけと