話題作が相次ぐゼンデイヤが、（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』への期待を語った。 本作はトム・ホランド主演によるMCU版『スパイダーマン』の第4作で、MJ役のゼンデイヤは、ネッド役のジェイコブ・バタロンとともに続投。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の結末を受け、次なる出番の量は未知数だが、を観るかぎり再び重要な役目を担っていると