今回、Ray WEB編集部はバイト先に来た迷惑なお客さんについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はカフェでバイトをしています。ある日のバイト中、ラストオーダー1分前に来店したお客さんがいて……？閉店10分前になっても、帰る様子がないお客さんたち。主人公は無事締め作業を終えることはできるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：CHIHIROライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】ラストオーダ
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