日本メーカー初のプラグアンドチャージ方式本田技研工業（以下ホンダ）が3月12日、米国での化石燃料規制緩和やEV補助金見直しなどの影響を受けてEV市場が伸び悩んでいることなどを理由に、米国で生産予定だったEV3車種の開発、発売中止を決定したニュースは、最大2兆5000億円という累計損失額とともに大きな話題になった。【画像】日本メーカー初のプラグインチャージ！ニトリと連携したホンダが体験取材会を開催全20枚少し前にE