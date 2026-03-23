初夏のティータイムを爽やかに彩る、心ときめくレモンスイーツが今年も登場♡資生堂パーラーから、軽やかな食感とやさしい酸味が楽しめる「ラング ド シャ シトロン」が数量限定で発売されます。上品な甘さとレモンの香りが絶妙に重なり、ひと口で気分もリフレッシュ。自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にもぴったりな季節限定の一品です♪ 爽やかレモンが香る上品な味わい 「ラング ド シ