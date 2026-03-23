お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）を地上波に“野放し”にするABCテレビの特別番組『千鳥ナイト』の放送（27日深0：12〜）のを前に、巨大屋外広告が道頓堀に出現する。【画像】道頓堀に強烈インパクト！ 『千鳥ナイト』巨大広告のビジュアル広告には、千鳥の代名詞“目ボケ”をモチーフに、夜を彩るミラーボールを目にあしらった2人が登場。「深夜に3時間、千鳥を野放し。」という予告とともに、道頓堀を訪れる人々へ強烈な