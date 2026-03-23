AI時代の潮流の中、中国では大手IT企業が文系人材が高給で引っ張りだことなる新たな注目株となっている。大規模AIモデルが人間の価値観を理解できるよう訓練するために、阿里巴巴（アリババ）をはじめとする企業は「AIナラティブデザイナー」といったポストを設け、「中国語や哲学などの文系学部出身者」と応募資格に明記している。この類のポストの月給は3万〜5万元（約69万〜115万円）が相場となっており、年収30万ドル（約4800