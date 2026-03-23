練馬の「放射第7号線」東側1kmが3月17日に暫定開放！ 周辺の交通改善に期待東京都第四建設事務所は、整備を進めている「放射第7号線（大泉）」の東側区間約1kmについて、2026年3月17日11時から道路の一部を暫定的に開放すると発表しました。すでに暫定開放されている西側区間では周辺道路の交通量減少といった効果が見られており、今回の開放によりさらなる交通環境の向上が期待されます。東京都で整備が進められている都市