都市型SUVハリアーの魅力とは国内のSUV市場において、上質な乗り味と洗練されたデザインを両立したモデルへの需要は根強く、幅広い世代から支持を集めています。なかでもクーペライクなシルエットと充実した室内空間を持つ都市型SUVは、日常使いからロングドライブまで対応できる万能性から、多くのユーザーの選択肢に挙がるカテゴリです。【画像】超カッコイイ！ これが”都市型SUV”トヨタ最新型「ハリアー」の姿です！（30