フィリーズは２２日、エース左腕のＣ・サンチェスと３２年まで６年契約を新たに結んだと発表した。３３年に球団側に延長オプションがある。ＭＬＢ公式サイトなどによると、総額１億７００万ドル（約１７０億円）の大型契約。サンチェスは今季がメジャー６年目。２４年に２９年まで総額２２５０万ドルの契約を結んでおり、当初の今季年俸はわずか３５０万ドル（約５億５６００万円）だった。新契約は平均１７８３万ドル（約２８