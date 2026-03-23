全国高校選抜ラグビー大会が２４日から埼玉県熊谷市で行われ、聖光学院が１１年ぶりに出場する。２月の東海大会３位決定戦で東海大静岡翔洋を下しての切符。ＣＴＢ阪脇鉄平主将（２年）を中心に、「東海地区の代表」として、２５日の石見智翠館（島根）との１回戦へ全力を尽くす。１回戦で当たる石見智翠館は大型の選手が多く、フィジカルが強い。隣の組には流通経大柏（千葉）と東海大大阪仰星がおり、「厳しいグループです」