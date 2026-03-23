【モデルプレス＝2026/03/23】女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜21時〜）より、クランクアップを迎えた撮影現場から主演の橋本をはじめ、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎ら物語の中心を担ったキャスト陣11人の撮了コメントが到着した。【写真】27歳月9主演女優、美肩チラリのピンクニット姿◆橋本環奈ら「ヤンドク！」全キャスト撮了主人公・田上湖音波（たがみ・ことは／橋本）の父・田上