スピネーションの必要性 ゴルフスイングでは開いたフェースを戻す作業が必要 スイング中にゴルファーが主体的に行う動作は3つあります。まずは左ハンドルを切るようなテークバック、それから動きを止めずにクラブを引き下ろし、ダウンスイングでは「スヒ&