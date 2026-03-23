アスリートに求められる心技体の中で最も大事なのは「体」！ 氣と力はまったく別もの、「気が強い」と「力強い」は非なるもの 先ほどの実験で、「絶対にテーブルから手を動かすな」といわれた私は、全身に力を入れて動かないよう試みました。ところが力を入れれば入れるほど、荒川先生に指1本で軽く腕を、ときに体ごと持ち上け