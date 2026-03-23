大満足は一度もない!? 常人離れしたバイタリティ 満足しないからこそ熱くなる ヒカルさんは、周囲の人から、「熱量があり、バイタリティの高さが異常だ」と評されるそうです。そして「ヒカルさんの熱に感化されてここまで来た」とも言われます。多くの人が感じている、ヒカルさんの熱量とは、どんなところから来るのでしょうか。 まずヒカルさんは、とにかく結果を重視しています。どんな夢や目標でも「口で言っているだけ