朝のドル円は１５９円４０銭前後での推移＝東京為替 朝のドル円は１５９円４０銭前後での推移。東京市場休場の金曜日の市場で１５７円台から１５９円３９銭まで上昇。週明けは高値を小幅に更新。 USDJPY159.40